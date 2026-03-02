H KAE AEK ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Προμηθέα το Σάββατο 7/3 (13:00).

Στις επίσημες υποχρεώσεις επιστρέφει η ΑΕΚ, με την επανέναρξη της Stoiximan GBL μετά τη διακοπή για το Κύπελλο Ελλάδος και τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας. Η Βασίλισσα υποδέχεται τον Προμηθέα στις 7 Μάρτη (13:00) και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων.

Η ομάδα του Ζντοβτς είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 13 νίκες και 4 ήττες, ενώ οι Πατρινοί είναι στην 9η θέση με 6 νίκες και 11 ήττες. Τιμές εισιτηρίων από 15 ευρώ.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τον Προμηθέα Βίκος Cola.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 13:00, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ