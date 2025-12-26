Σάκοτα ενόψει Άρη: «Να δώσουμε χαρά στον κόσμο της ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη (27/12, 16:00, LIVE από το Gazzetta), και ο Ντράγκαν Σάκοτα απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της «Ένωσης» να δώσει δυναμικό παρών στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη (27/12, 16:00, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε για τον αγώνα με τους «κίτρινους»: «Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα μεγάλο ματς, με αντίπαλο μία ομάδα η οποία παλεύει για τους ίδιους στόχους με εμάς. Εκτός Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων που έχει τον ίδιο στόχο και σ’ αυτό το γκρουπ ανήκουμε και εμείς, αλλά και ο Άρης. Ο Άρης έχει φορμαριστεί. Ξεκίνησε να κερδίζει στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα και ξέρουμε τι μάς περιμένει. Διαθέτει παίκτες με μεγάλη εμπειρία, παίζει καλή άμυνα και έχει προσωπικότητες επιθετικά, όπως οι Τζόουνς, Νουά, Άντζουζιτς. Απαιτείται μεγάλη προσοχή».

Ο κόουτς της ΑΕΚ πρόσθεσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά τώρα που οι ημέρες είναι γιορτινές, να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ελπίζουμε, ότι θα γεμίσουν οι οπαδοί μας το γήπεδο και θα μας βοηθήσουν όπως άλλωστε κάνουν πάντα. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν είναι σχήμα λόγου. Οι οπαδοί μας είναι η δύναμή μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε μία χαρά στον κόσμο μας».