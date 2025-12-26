Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (27/12, 16:00) με την ΑΕΚ στην Αθήνα και ο Στίβεν Ίνοκ προτιμήθηκε στην εξάδα των ξένων.

Οι «κίτρινοι» μετρούν διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, αυτό το σερί θέλουν να διευρύνουν στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε μ’ ένα πρόβλημα καθώς ο Γιώργος Γκιουζέλης έμεινε εκτός αποστολής λόγω γαστρεντερίτιδας. Στην εξάδα των ξένων, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς επέλεξε τον Στίβεν Ίνοκ αντί του Τζέικ Φόρεστερ, το ίδιο είχε πράξει και στον αγώνα απέναντι σε Ηρακλή και Περιστέρι.

«Ο αντίπαλός μας διαθέτει βαθύ ρόστερ και είναι εξίσου επικίνδυνος από την περιφέρεια και τη ρακέτα. Για να διεκδικήσουμε και να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να θωρακίσουμε τη βελτιωμένη άμυνά μας με τον έλεγχο των ριμπάουντ, ούτως ώστε να έχουμε τον ρυθμό που θέλουμε και να βγάλουμε σωστές συνεργασίες στην επίθεση. Προερχόμαστε από τρεις συνεχόμενες νίκες στην Ελλάδα και για να πλασαριστούμε στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας, θα πρέπει να καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια ώστε να συνεχίσουμε το σερί μας και να αφήσουμε πίσω μας μια και καλή το κακό ξεκίνημα που είχαμε», δήλωσε ο Χρήστος Χασανίδης, εκ των συνεργατών του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στο τεχνικό επιτελείο.