Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στον αγώνα που δεσπόζει στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη (27/12, 16:00, LIVE από το Gazzetta) ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η «Ένωση» επιδιώκει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει μόνη στην τέταρτη θέση της κατάταξης, απέναντι στον Άρη, ο οποίος θα παραταχθεί στη SUNEL Arena με τον Στίβεν Ίνοκ στην εξάδα των ξένων, αντί του Τζέικ Φόρεστερ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Από εκεί και πέρα, το Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Κολοσσού απέναντι στη Μύκονο (27/12, 16:00). Ο Άντριου Γκάουντλοκ παραδέχθηκε πως πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά ματς της σεζόν για τους Ροδίτες, ενώ ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, υπογράμμισε πως η Μύκονος κερδίζει εμπειρίες σε κάθε παιχνίδι. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 1.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Πανιώνιο (27/12, 18:15), με στόχο την πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα, απέναντι στον «Ιστορικό», που παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης με 10 ήττες σε 11 αγώνες. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 1.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 27/12

16:00 Κολοσσός-Μύκονος - ERTSPORTS 1

16:00 ΑΕΚ-Άρης - ΕΡΤ2 Σπορ

18:15 Ηρακλής-Πανιώνιος - ERTSPORTS 1

Κυριακή 28/12

13:00 Καρδίτσα-ΠΑΟΚ - ΕΡΤ2 Σπορ

16:00 Περιστέρι-Προμηθέας - ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30/12

18:30 Μαρούσι-Παναθηναϊκός - ΕΡΤ2 Σπορ

ΡΕΠΟ: Ολυμπιακός

Κατάταξη