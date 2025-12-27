Stoiximan GBL: Που θα δείτε το ΑΕΚ–Άρης και τα υπόλοιπα ματς
Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη (27/12, 16:00, LIVE από το Gazzetta) ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η «Ένωση» επιδιώκει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει μόνη στην τέταρτη θέση της κατάταξης, απέναντι στον Άρη, ο οποίος θα παραταχθεί στη SUNEL Arena με τον Στίβεν Ίνοκ στην εξάδα των ξένων, αντί του Τζέικ Φόρεστερ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Από εκεί και πέρα, το Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Κολοσσού απέναντι στη Μύκονο (27/12, 16:00). Ο Άντριου Γκάουντλοκ παραδέχθηκε πως πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά ματς της σεζόν για τους Ροδίτες, ενώ ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, υπογράμμισε πως η Μύκονος κερδίζει εμπειρίες σε κάθε παιχνίδι. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 1.
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Πανιώνιο (27/12, 18:15), με στόχο την πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα, απέναντι στον «Ιστορικό», που παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης με 10 ήττες σε 11 αγώνες. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 1.
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Σάββατο 27/12
- 16:00 Κολοσσός-Μύκονος - ERTSPORTS 1
- 16:00 ΑΕΚ-Άρης - ΕΡΤ2 Σπορ
- 18:15 Ηρακλής-Πανιώνιος - ERTSPORTS 1
Κυριακή 28/12
- 13:00 Καρδίτσα-ΠΑΟΚ - ΕΡΤ2 Σπορ
- 16:00 Περιστέρι-Προμηθέας - ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 30/12
- 18:30 Μαρούσι-Παναθηναϊκός - ΕΡΤ2 Σπορ
ΡΕΠΟ: Ολυμπιακός
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 11-0
- Παναθηναϊκός 9-1
- ΠΑΟΚ 8-2
- ΑΕΚ 6-4
- Άρης 5-5
- Περιστέρι 5-5
- Προμηθέας 5-5
- Μύκονος 4-6
- Ηρακλής 4-6
- Καρδίτσα 4-6
- Μαρούσι 2-8
- Κολοσσός 2-8
- Πανιώνιος 1-10
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.