Η ΑΕΚ έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία στην άμυνα στα δύο τελευταία της ματς, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται.

Την Τετάρτη που πέρασε, η ΑΕΚ έζησε ένα θρίλερ. Έπαιξε ένα ματς πολύ υψηλής έντασης. Ήταν το παιχνίδι της σεζόν κόντρα στη Μπανταλόνα, στο οποίο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε χαρακτήρα και με άλλη μια σπουδαία ανατροπή φέτος, έκλεισε το εισιτήριο για το Final Four του BCL.

Τέσσερις μέρες μετά είχε ακόμα ένα απαιτητικό ματς. Σίγουρα ο Πανιώνιος είναι πολύ χειρότερη ομάδα από τη Μπανταλόνα, αλλά έπαιζε έναν... τελικό για την παραμονή του. Και η Ένωση παρουσιάστηκε προσηλωμένη, έτοιμη και διαβασμένη για να φτάσει σε άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα. Και η άμυνα της για δεύτερο σερί ματς λειτούργησε σε υψηλά επίπεδα.

Η άμυνα γίνεται σημείο αναφοράς στο πιο κρίσιμο σημείο

Στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Ισπανούς η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει με 34-40. Όμως στο δεύτερο μισό η Ένωση μπήκε αποφασισμένη, πήρε ώθηση από τους φιλάθλους της που έδωσαν show και λύγισε τους Ισπανούς, σε ένα ματς που τους επέτρεψε να σκοράρουν μόλις 67 πόντους. Η Μπανταλόνα είχε 27 στο δεύτερο ημίχρονο και η άμυνα της ΑΕΚ παίρνει άριστα με την απόδοση της στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Ισπανοί σούταραν με 6/19 τρίποντα, με την περιφερειακή άμυνα της Βασίλισσας να τους κάνει τη ζωή δύσκολη, ενώ συνολικά στην αναμέτρηση είχαν 24/64 σουτ. Η ΑΕΚ πάλεψε για την κάθε μπα΄λα, για την κάθε κατοχή, κατέθεσε την ψυχή της και την ενέργεια της σε κάθε άμυνα και δικαιώθηκε στο τέλος.

Πάμε και στο ματς με τον Πανιώνιο. Σίγουρα το επίπεδο των κυανέρυθρων είναι πολύ χαμηλότερο από τη Μπανταλόνα. Καμια σχέση οι δύο ομάδες και τεράστια διαφορά ποιότητας και βάθος του ρόστερ. Αλλά ακόμα και έτσι όμως, ο Πανιώνιος έπαιζε ένα από τα τελευταία του χαρτιά για παραμονή μπροστά στους οπαδούς του.

Είχε κυκλώσει αυτό το ματς. Η ΑΕΚ ερχόταν από το ματς της σεζόν κόντρα στη Μπανταλόνα. Αλλά η ενέργεια της ήταν ξανά σε υψηλά επίπεδα. Το διάβασμα του Σάκοτα ήταν τέλειο και σε συνδυασμό με την ποιότητα του ρόστερ της Ένωσης, οδήγησε σε μια πολύ άνετη νίκη. Ο Φλιώνης ήταν ο MVP του ματς με 16 πόντους και 7/7 σουτ.

Η ΑΕΚ όποτε ήθελε πατούσε γκάζι κι έφευγε. Και αυτό το έκανε λόγω της άμυνας της που... κατέστρεψε την επιθετική λειτουργία του Πανιωνίου που πήγε αποκλειστικά σε ατομικές προσπάθειες και hero ball κυριως του Τόμασον.

Ο Πανιώνιος σούταρε με το κάκιστο 18/66 εντός παιδιάς στο ματς, αφού η άμυνα της ΑΕΚ έκλεψε την παράσταση, ενώ τον υποχρέωσε και σε 13 λάθη.

Η Ένωση είναι ένα σύνολο με επιθετικό ταλέντο και παίκτες που μπορούν να κερδίσουν άνετα μονομαχίες ένας εναντίον ενός (Γκρέι, Μπάρτλεϊ, Νάναλι, Μπράουν). Όμως ποτέ δεν αφήνει σε δεύτερη μοίρα την άμυνα. Ο Σάλε έχει δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να σε... καταπιεί. Δεν κάνει εκπτώσεις σε τίποτα και παίζει στα... κόκκινα με σκοπό να πετύχει τους στόχους τους.

Σημαντικό που στο κρισιμότερο σημείο η άμυνα της ΑΕΚ δείχνει να ανταποκρίνεται και να βάζει δύσκολα στους αντιπάλους. Και στις 25 Απρίλη έρχεται το ματς με τον Ολυμπιακό, ενώ υπάρχει και το σπουδαίοτερο παιχνίδι, ο ημιτελικός με τη Μάλαγα, εκεί όπου η ΑΕΚ θέλει να πάρει εκδίκηση για τα περσινά.