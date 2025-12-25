Χατζηελευθερίου: «Η Μύκονος κερδίζει εμπειρίες σε κάθε παιχνίδι»

Η Μύκονος δοκιμάζεται απέναντι στον Κολοσσό, και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, υπενθύμισε πως οι Ροδίτες θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη θέση στην κατάταξη.

Η Μύκονος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κολοσσό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (Σάββατο 27/12, 16:00, ERTSPORTS 1), και ο ασίσταντ κόουτς Παναγιώτης Χατζηελευθερίου σχολίασε στο mykonosbc.gr την αναμέτρηση με τους Ροδίτες, η οποία θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. Καλλιθέας.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του: «Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Κολοσσός έχει μείνει πίσω στην κατάταξη, όμως παραμένει μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη, ειδικά στην έδρα του. Πρόκειται για ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς απέναντι σε μία ομάδα που ίσως θα μπορούσε να είχε καλύτερη βαθμολογική θέση. Από τις κινήσεις που έχει κάνει, δείχνει ότι δεν παρατάει καθόλου τη μάχη για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Παίζει σκληρά στην έδρα του, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να αντιδράσουμε στην επιθετικότητα που θα δείξει. Έχουν έρθει δύο νέα παιδιά στο ρόστερ, ο Νίκολς και ο Μακ. Είναι ένα ποιοτικό ρόστερ, που έχει διατηρήσει κόσμο από πέρσι, με Έλληνες και ξένους παίκτες.»

Και πρόσθεσε: «Σε κάθε παιχνίδι κερδίζουμε εμπειρίες, αναλύουμε και βλέπουμε τι έχει πάει λάθος, προσπαθούμε παιχνίδι με παιχνίδι και, από προπόνηση σε προπόνηση, ώστε να βελτιωνόμαστε και να πετύχουμε τον στόχο μας»