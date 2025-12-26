Γκάουντλοκ: «Το ματς κόντρα στη Μύκονο είναι από τα πιο σημαντικά της σεζόν»
Ο Κολοσσός Ρόδου φιλοξενεί τη Μύκονο (27/12, 16:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα ώστε να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Από την πλευρά του, ο Άντριου Γκάουντλοκ στάθηκε στην κρισιμότητα του αγώνα με τη Μύκονο, κάνοντας λόγο για ένα από τα πιο σημαντικά ματς της φετινής σεζόν για τους Ροδίτες, που μετρούν πέντε συνεχόμενες ήττες και παραμένουν στην 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 2-8.
«To ματς κόντρα στην Μύκονο είναι από τα πιο σημαντικά της φετινής σεζόν και γι αυτό πρέπει να έχουμε την κατάλληλη νοοτροπία για να φτάσουμε στον στόχο μας. Έχουμε δουλέψει σκληρά και είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο μας. Σίγουρα θα χρειαστούμε τη στήριξη του κόσμου, ώστε να είναι ο έκτος παίκτης μας! Ανυπομονώ να σας δω όλους εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηγέτης του Κολοσσού στο kolossosbc.gr.
