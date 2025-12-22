Ο ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Στεφάν Μπράουν που όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς τον Πανιώνιο.

Ο Στεφάν Μπράουν, αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Ο Αμερικανός, τέθηκε εκτός επτάδας των ξένων μετά την έλευση του Πάτρικ Μπέβερλι στη Θεσσαλονίκη και απ'ότι όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο, που του έχει κινήσει το ενδιαφέρον μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει στη Stoiximan Basket League.

Ο 29χρονος γκαρντ, σε 8 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα είχε σε 27 λεπτά συμμετοχής, 12 πόντους και 4,8 ασίστ, ενώ είχε καθοριστική συμβολή με κρίσιμα καλάθια στο τέλος των αναμετρήσεων κόντρα σε ΑΕΚ, Άρη και Ανβιλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Stephen Brown.

Ευχαριστούμε τον Stephen για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»