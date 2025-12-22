ΠΑΟΚ: Παρελθόν ο Στεφάν Μπράουν
Ο Στεφάν Μπράουν, αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.
Ο Αμερικανός, τέθηκε εκτός επτάδας των ξένων μετά την έλευση του Πάτρικ Μπέβερλι στη Θεσσαλονίκη και απ'ότι όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο, που του έχει κινήσει το ενδιαφέρον μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει στη Stoiximan Basket League.
Ο 29χρονος γκαρντ, σε 8 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα είχε σε 27 λεπτά συμμετοχής, 12 πόντους και 4,8 ασίστ, ενώ είχε καθοριστική συμβολή με κρίσιμα καλάθια στο τέλος των αναμετρήσεων κόντρα σε ΑΕΚ, Άρη και Ανβιλ.
Δείτε ΕπίσηςΣτεφάν Μπράουν: Από τον ΠΑΟΚ στον Πανιώνιο
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Stephen Brown.
Ευχαριστούμε τον Stephen για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.