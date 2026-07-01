Ο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι παρακολουθεί στενά την υπόθεση του Κέσλερ Έντουαρντς που αγωνίζονταν στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ένα κενό στις θέσεις των φόργουορντ έχει ο ΠΑΟΚ για να ολοκληρώσει το ρόστερ της φετινής σεζόν και ο Αντρέα Τρινκιέρι παρακολουθεί τις τελευταίες ημέρες την υπόθεση του Κέσλερ Έντουαρντς (26χρ., 2.04), ο οποίος αγωνίζονταν στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε σε 13 παιχνίδια στη Euroleague έχοντας 3.8 πόντους μέσο όρο και 3.4 ριμπάουντ σε 13:07 λεπτά συμμετοχής. Θεωρείται μια καλή επιλογή, καθώς διακρίνεται για την αθλητικότητα του και ο Ιταλός προπονητής του «δικεφάλου» έχει μελετήσει αρκετά το παιχνίδι του.

Ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση, καθώς δεν θέλει να βιαστεί, αφού πρόκειται για την τελευταία κίνηση ενίσχυσης της ομάδας του και θέλει να είναι απόλυτα σίγουρος με την επιλογή του.

Παράλληλα, η περίπτωση του Κέσλερ Έντουαρντς έχει και κάποιες δυσκολίες, καθώς προτεραιότητα του Αμερικανού φόργουορντ είναι να βρει συμβόλαιο σε ομάδα της Euroleague. Γι' αυτό και δεν βιάζεται ούτε ο ίδιος να κάνει την επιλογή του.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει τσεκάρει τον Έντουαρντς και ταυτόχρονα θα δει και άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες, ώστε να συμπληρώσει το τελευταίο κενό στο παζλ του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου οι προσδοκίες είναι μεγάλες, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στο EuroCup.