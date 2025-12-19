Ο Πάτρικ Μπέβερλι δηλώθηκε από τον ΠΑΟΚ στην επτάδα των ξένων και βγήκε εκτός ο Στέφεν Μπράουν που θα αποτελέσει παρελθόν.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Στέφεν Μπράουν για τον ΠΑΟΚ, μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του «δικεφάλου» με τον Πάτρικ Μπέβερλι. Ο έμπειρος Αμερικανός ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) από την ΚΑΕ και πλέον έχει τεθεί στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς για τον αγώνα με τον Πανιώνιο το Σάββατο (20/12) στην PAOK Sports Arena.

Ο Μπέβερλι δηλώθηκε κανονικά στην επτάδα που είναι διαθέσιμη για τη Stoiximan GBL και την ίδια στιγμή «τελείωσε» ο Στέφεν Μπράουν. Ο δυναμικός γκαρντ έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις από την αρχή της σεζόν, αλλά πλέον «θυσιάστηκε» για να αποκτηθεί ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο Γιούρι Ζντοβτς λίγες ώρες πριν το τζάμπολ με τον Πανιώνιο θα πρέπει ποιον από τους επτά διαθέσιμος παίκτες του (Κλίβελαντ Μέλβιν, Μάρβιν Τζόουνς, Μπεν Μουρ, Τόμας Ντίμσα, Μπριν Ταϊρί, Τίμοθι Άλεν και Πάτρικ Μπέβερλι) θα αφήσει εκτός.

Είναι λογικό να υπάρχει κόπωση μετά το πολύωρο ταξίδι της επιστροφής από τη Λισαβόνα και τη διανυκτέρευση στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με τη βοήθεια του κόσμου είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να φτάσουν στη νίκη και να διατηρήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Stoiximan GBL.

