Παπανικολόπουλος: «O απόλυτος στόχος της Καρδίτσας είναι να παραμείνει στην GBL»

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος, φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε σχετικά με την πορεία της Καρδίτσας τη φετινή χρονιά, καθώς και για την παρθενική της παρουσία στο BCL.

Η Καρδίτσα για πρώτη φορά στην ιστορία της, συμμετέχει στο BCL, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης μέσω των αγώνων play-in.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα σε «διπλά» παιχνίδια, με το πρώτο ματς να γίνεται στη Σερβία και τη «ρεβάνς» στην Καρδίτσα.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος, μίλησε στο WEB Radio της ΕΟΚ και αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας του τη φετινή χρονιά, καθώς και για τον Λεωνίδα Κασελάκη που αγωνίστηκε τραυματίας στην αναμέτρηση κόντρα στο Μαρούσι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Παπανικολόπουλος:

Για το ότι ο Κασελάκης στο ματς με το Μαρούσι… μπαινόβγαινε έχοντας κάταγμα και αιμορραγία και αν αυτό δείχνει την αυταπάρνηση και τη μαχητικότητα που θέλει να πρεσβεύει η ομάδα: «Στο δείχνει στο 100%. Γι’ αυτό υπάρχει ένας “κορμός” προπονητικός και με τη διοίκηση κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια, φυσικά και οι παίκτες που παρέμειναν από την προηγούμενη χρονιά και από πριν 2 χρόνια. Διατηρήθηκε αυτός ο “κορμός” και ξέρει πότε είναι η περίοδος για να πιεστεί πάρα πολύ ή για να είναι λίγο πιο χαλαρός. Ο Λεωνίδας είναι καθαρά στο πνεύμα της ομάδας».

Για το αν η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια βαδίζει με σταθερά βήματα: «Δε θα έλεγα ότι βαδίζει σταθερά, θα θεωρούσα την πορεία αλματώδη. Την πρώτη χρονιά ήρθε η παραμονή, μετά η ομάδα μπήκε στα play-offs κάνοντας επί της ουσίας πορεία πρωταθλητισμού και πέρυσι έκανε μία εξαιρετική πορεία όλη τη χρονιά. Είναι άλματα, όχι βήματα και δεν είναι δεδομένα. Το ότι συνέβη πέρυσι κάτι πολύ μεγάλο και ως ώρας η ομάδα ανταποκρίνεται σε δίπλες διοργανώσεις και πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι τεράστιο κομμάτι. Τη φετινή χρονιά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, αλλά έως τώρα η πορεία είναι κανονική, ούτε εξαιρετική, ούτε προβληματική. Το να ανταποκρίνεσαι στην Ευρώπη και το να είσαι στην Ελλάδα μέχρι στιγμής σε μία κανονική βάση, σε ένα πρωτάθλημα που έχει αλλάξει… τρεις φορές, δείχνει ότι η Καρδίτσα κάνει άλματα ως ώρας και πρέπει να προσαρμοστεί ισορροπώντας σε αυτά που μπορεί να κάνει, στο περιβάλλον που παίζει και στις αγωνιστικές δυσκολίες που υπάρχουν».

Για τα κέρδη μέσα από τη συμμετοχή της Καρδίτσας στο BCL: «Η ευρωπαϊκή παρουσία σε βοηθάει πάρα πολύ να ωριμάσεις. Τα στάδια της ωρίμανσης δεν είναι πάντα ευχάριστα. Πολλές φορές στη ζωή χρειάζεται να κάνεις δύο βήματα πίσω για να κάνεις τρία μπροστά. Πρέπει ψυχολογικά να είσαι έτοιμος μετά από ματς κόντρα σε καλύτερους αντιπάλους, να είσαι έτοιμος σε ένα ανάποδο αποτέλεσμα να κάνεις recovery ή να πας αμέσως στο επόμενο παιχνίδι. Να πας σε μια διαδικασία ωρίμανσης πραγματικά. Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι».

Για τα παιχνίδια των play-in με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα: «Τα ματς θα τα πάμε μέχρι εκεί που πάει και μέχρι εκεί που… δεν πάει, όσον αφορά την αγωνιστικότητα της ομάδας. Όλα αυτά έχοντας πάντα σαν ορίζοντα το ελληνικό πρωτάθλημα και έχοντας στο μυαλό μας ότι ο απόλυτος στόχος της Καρδίτσας είναι να παραμείνει στην GBL. Εγώ δεν το ξεχνάω αυτό, ούτε οι παίκτες και είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση της ομάδας».

