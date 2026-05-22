Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με πλεονέκτημα από την διαιτησία»

Ο Ιμπράημ Κουτλουάι μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Τουρκίας στάθηκε στην διαιτησία του ημιτελικού, κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και νυν τηλεσχολιαστής στην τουρκική τηλεόραση αναφέρθηκε στην διαιτησία των Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς, κυρίως στο ξεκίνημα του ημιτελικού μεταξύ Ολυμπιακού-Φενέρμπαχτσε, εξηγώντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» ευνοήθηκαν από την διαιτησία.

«Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με ένα απίστευτο πλεονέκτημα από τη διαιτησία. Τίποτα από αυτά που κάνει στην άμυνά του δεν σφυρίζεται. Όμως, στη Φενέρμπαχτσε σφυρίζεται φάουλ κάθε επαφή. Σε αυτό το επίπεδο, τέτοια πράγματα δεν είναι αποδεκτά» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, ενώ στάθηκε και στα μέτρα ασφαλείας.

«Έχουν βάλει 4-5 χιλιάδες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, σε διαφορετικά σημεία, για να μην είναι όλοι μαζί. Μέρος των οπαδών είναι ακόμα έξω. Δεν μπορεί να έχει συμβεί τέτοια ανοησία».

