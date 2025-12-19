Επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Λούκα Λεκαβίτσιους για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μύκονο, ενώ εκτός τέθηκε ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μύκονο (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, θα είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, όπως και ο Λούκα Λεκαβίτσιους, ενώ εκτός δράσης για την αυριανή αναμέτρηση τέθηκε ο Δημήτρης Κατσίβελης που ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε στην Αθήνα.

Θυμίζουμε εκτός λόγω τραυματισμού παραμένουν οι Γκρεγκ Μπράουν και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.