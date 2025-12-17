Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης αποτελεί παρελθόν από το Μαρούσι και οδεύει προς Πανιώνιο.

Το Μαρούσι, ανακοίνωσε και επίσημα τη λήξη της συνεργασίας του με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη.

Ο 23χρονος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο, έπειτα από την αποδέσμευση του Τζορτζ Πάπας, για να βοηθήσει την ομάδα της Νέας Σμύρνης, να αποφύγει τον υποβιβασμό από τη Stoiximan Basket League.

Ο Νικολαίδης, στην προπόνηση της Τρίτης (17/12), βρέθηκε στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Ηλίας Παπαθεωδόρου, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βασίλη Τόλια, που αγωνίζεται με τη φανέλα του Λαυρίου στην Elite League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«Η ΚΑΕ Μαρούσι Chery ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην ζωή και την καριέρα του».

Παναγιώτης Αρταβάνης