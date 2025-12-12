Ο Κέι Τζέι Τζάκσον άνοιξε τον κύκλο των «εκκαθαρίσεων» στον ΠΑΟΚ καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκαρντ.

Μετά τις ριζοσπαστικές αλλαγές σε ιδιοκτησιακό και διοικητικό επίπεδο στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σειρά πήρε και το αντίστοιχο αγωνιστικό. Οι προσθήκες των Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν αλλάζουν αλλά και αναβαθμίζουν την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, μοιραία οδηγούν και σε «εκκαθαρίσεις». Ο Κέι Τζέι Τζάκσον αποτελεί παρελθόν καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας μαζί του αναφέροντας ότι… «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή K.J. Jackson. Ευχαριστούμε τον K.J. για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ διαθέτει επτά ξένους παίκτες (Μπράουν, Ταϊρί, Άλεν, Ντίμσα, Μέλβιν, Μουρ, Τζόουνς) και είναι δεδομένη η κινητικότητά του γι’ ακόμη δύο. Πέραν δηλαδή των διαπραγματεύσεων με τον Πάτρικ Μπέβερλι, η κρούση στον Μπράιαν Καμπόκλο παράλληλα των συζητήσεων που έχουν γίνει και με «ψηλούς» οι οποίοι αγωνίζονται στην Αδριατική Λίγκα – όπως ο Ντούσαν Τανάσκοβιτς – δείχνει την πρόθεση ενίσχυσης και στη ρακέτα. Αυτό έδειξε εξάλλου και η προφορική συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τον Αρτούρας Γκουντάιτις την οποία τελικώς ακύρωσε ο ίδιος ο Λιθουανός σέντερ μέσω της υπογραφής νέου διετούς συμβολαίου στη Ρίτας. Εφόσον αποκτηθεί και «ψηλός», τότε είναι πιθανό να αποχωρήσει ο Μάρβιν Τζόουνς.