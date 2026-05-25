Στον ΠΑΟΚ θέλουν να παίξουν στην Euroleague, αλλά η παρουσία εκεί περνάει μέσα από το Eurocup, όπως εξήγησε ο ίδιος ο CEO της διοργάνωσης Τσους Μπουένο.

Παρότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τους αγώνες της ημιτελικής φάσης των playoffs της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο περιθώριο του Final Four της Euroleague άνθρωποι της ομάδας του «δικεφάλου» και στενοί συνεργάτες του Αριστοτέλη Μυστακίδη είχαν επαφή με τον CEO της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης Τσους Μπουένο.

Μέσα από τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις με τους παράγοντες της Euroleague ήθελαν να δουν το πλάνο που υπάρχει για την επάνοδο της ομάδας στο top ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πρώτη στιγμή η Euroleague είχε αποσαφηνίσει πως ο δρόμος για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση περνάει μέσα από το Eurocup και δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να φτάσουν ως εκεί.

Στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στο περιθώριο του Final Four προτάθηκε στον ΠΑΟΚ μια τριετής παρουσία στο Eurocup, μέσα από την οποία θα μπορεί να φτάσει στην Euroleague. Οι συζητήσεις ήταν αρκετά παραγωγικές και έδειξαν στον Τσους Μπουένο και τους επιτελείς της Euroleague, πως επιθυμούν να συμμετάσχουν τα επόμενα χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Από κει και πέρα, όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το προπονητήριο του ΠΑΟΚ στο πλάνο υπάρχουν δυο κατασκευές τύπου-μπαλόνι, όπου θα χρησιμοποιούνται από όλο τον Οργανισμό του «δικεφάλου» και όχι μόνο από την ανδρική ομάδα μπάσκετ.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης που έχει κάνει αναφορές και για δημιουργία νέου κλειστού γηπέδου δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του για σημαντική ενίσχυση της επένδυσης του μακροπρόθεσμα.

