Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ, ο ΠΑΟΚ έκανε κίνηση για τον Μπρούνο Καμπόκλο (30 ετών, 2,08 μ.) προκειμένου να ενισχύσει τη ρακέτα του.

Η περίπτωση του Μπρούνο Καμπόκλο ήρθε στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, αφού δημοσίευμα από το Ισραήλ αναφέρει ότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε κίνηση για τον 30χρονο σέντερ!

Μετά τις πρώτες κινήσεις με τους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, ο ΠΑΟΚ και η νέα ιδιοκτησία του συλλόγου κινούνται αποφασιστικά για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, που μπορεί να αλλάξει επίπεδο την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς.

Ενώ οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν αν ο Πάτρικ Μπέβερλι θα ντυθεί στα ασπρόμαυρα και θα αποτελέσει μία από τις πιο ηχηρές προσθήκες στην ιστορία του ΠΑΟΚ, οι Ισραηλινοί κάνουν λόγο για κίνηση από πλευράς «ασπρόμαυρων» για τον Καμπόκλο.

Ο Βραζιλιάνος ψηλός μετράει 105 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Ράπτορς (2014-18), τους Κινγκς (2018), τους Γκρίζλις (2018-20) και τους Ρόκετς (2020-21), σημειώνοντας 4,2 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

Τη σεζόν 2023-24 έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague με την Παρτίζαν, σημειώνοντας 9,4 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το 2024 εντάχθηκε στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του EuroCup.

«Ο ΠΑΟΚ έκανε κίνηση για τον Μπρούνο Καμπόκλο, τον σέντερ της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στις προπονήσεις. Ταυτόχρονα, προσπαθεί να αποκτήσει τον Πάτρικ Μπέβερλι» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα του Sport5.