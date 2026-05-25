Την προετοιμασία για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, καθώς θα φιλοξενηθεί την Πέμπτη (28/5, 18:00) στο «T-Center».

Μάλιστα η προπόνηση πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα του Αντρέα Τρινκιέρι ο οποίος παρακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας. Φυσικά την προπόνηση πραγματοποίησε ο Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος δεν είχε στην διάθεσή του τον Τόμας Ντίμσα. Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στην φτέρνα. Κάτι που καθιστά αμφίβολος την συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι της σειράς «best of three».

Να σημειωθεί ότι ο Ιταλός προπονητής που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα και παρακολούθησε το Final Four της Euroleague, συνεχίζει να καταστρώνει τα πλάνα του για την επόμενη σεζόν σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο και για τον λόγο αυτό έχει συνεχείς συναντήσεις με τους συνεργάτες του και τους επιτελείς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.