Ο Γιούρι Ζντοβτς παραδέχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για ψηλό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο Ντούσαν Τανάσκοβιτς έχει προταθεί και εξετάζεται από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Top-16 του FIBA Europe Cup, αφού ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Πριέβιντζα υπό το βλέμμα του Τέλη Μυστακίδη, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στην PAOK Sports Arena ως νέος ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Γιούρι Ζντοβτς παραδέχθηκε πως ο ΠΑΟΚ ψάχνει για ψηλό και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντούσαν Τανάσκοβιτς προτάθηκε και εξετάζεται από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 24χρονος Σέρβος πάουερ φόργουορντ (2.08) αγωνίζεται στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην β' κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σημειώνοντας 13 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 4 συμμετοχές. Παράλληλα, μετράει 20.6 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 5 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βοσνίας.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στις Παρτίζαν U19, Ιγκοκέα, ΜΖΤ Σκοπίων και Μέγκα Μπάσκετ.