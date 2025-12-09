Σάκοτα: «Οι οπαδοί μας γνωρίζουν, ότι είμαστε καλύτεροι, όταν τους έχουμε στο πλευρό μας»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Λέβιτσε (10/12, 19:30) και στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να έχει τον κόσμο στο πλευρό της.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέβιτσε (10/12, 19:30), στο πλάισιο της 5ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του, πόσο σημντικό είναι να διατηρήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της η «Ένωση», όπως και η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Είχαμε πει και πριν από τον αγώνα του ΣΕΦ, ότι τα μεγάλα παιχνίδια είναι αυτά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όμως για εμάς σ’ αυτή τη φάση έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια του BCL η αναμέτρηση με Λέβιτσε, επειδή θέλουμε να κρατήσουμε την πρώτη θέση στον Όμιλο, που θα είναι σημαντικό για την πορεία μας. Για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, που θέλουμε, πάντως, πρέπει να παίξουμε με ενθουσιασμό, και να πιστέψουμε στη νίκη από το πρώτο λεπτό.

Πιστεύω, ότι οι οπαδοί μας θα έρθουν στο γήπεδο για να στηρίξουν την προσπάθεια, που κάνουμε. Άλλωστε, οι οπαδοί μας γνωρίζουν, ότι είμαστε καλύτεροι, όταν τους έχουμε στο πλευρό μας».