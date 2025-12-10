Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λέβιτσε στη SUNEL Arena (10/12, 19:30, Cosmote Sports 4), με την ομάδα του Σάκοτα να θέλει τη νίκη προκειμένου να κλειδώσει και τυπικά την πρώτη θέση του ομίλου.

Η ΑΕΚ ρίχνεται ξανά στη μάχη του BCL, με την Ένωση να υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Λέβιτσε για την 5η και προτελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Η Ένωση με νίκη θα κάνει το 5/5 και θα εξασφαλίσει από νωρίς την πρωτιά του ομίλου, η οποία θα σημαίνει και απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να... ξεμπερδεύει από νωρίς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τον Τζιάν Κλαβέλ να κάνει χθες την πρώτη του προπόνηση μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην... προηγούμενη απόπειρα να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα, ενώ, κανονικά το «παρών» έδωσε και ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Η συμμετοχή τόσο του Κατσίβελη, όσο και του Κλαβέλ, θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Από την άλλη, εκτός έμειναν οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν.