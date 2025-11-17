Stoiximan GBL: Ο Κρις Σίλβα MVP της 7ης αγωνιστικής

Κρις Σίλβα

O Κρις Σίλβα αναδείχθηκε MVP της έβδομης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL.

Ο Κρις Σίλβα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης, φτάνοντας ήδη στη δεύτερη MVP διάκρισή του για φέτος.

Ο σέντερ της ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Μαρούσι, οδηγώντας την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στη νίκη στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Σε 33 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 25 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά (9/12 δίποντα, 7/8 βολές), πήρε 9 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ, ενώ πρόσθεσε και ένα κλέψιμο, μία τάπα και έξι κερδισμένα φάουλ. Συγκέντρωσε συνολικά 34 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η κορυφαία της εβδομάδας στη διοργάνωση.

