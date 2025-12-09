ΑΕΚ: Επιστροφή για Κλαβέλ και Κατσίβελη
Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με τη Λέβιτσε (10/12, 19:30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τον Τζιαν Κλαβέλ αλλά και τον Δημήτρη Κατσίβελη να προπονούνται κανονικά, αφήνοντας πίσω τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν.
Ωστόσο η συμμετοχή τους στην αναμέτρηση θα κριθεί τελευταία στιγμή, την ώρα που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα οι Κουζμίνσας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:
«Την πρώτη του προπόνηση μαζί με την ομάδα, μετά τον τραυματισμό του στον ώμο, πραγματοποίησε σήμερα (09/12) ο Τζιαν Κλαβέλ. Κανονικά προπονήθηκε και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος είχε επιστρέψει με μυικό πρόβλημα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ομάδα.
Η συμμετοχή τους στην αυριανή αναμέτρηση με Λέβιτσε θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθούν οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν.»
