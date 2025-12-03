Κλαβέλ: «Δεν μπορούσα να πω "όχι" στην ΑΕΚ, ιστορικός σύλλογος»

O Tζιάν Κλαβέλ μίλησε για την απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Παίκτης της ΑΕΚ και με τη «βούλα» είναι ο Τζιάν Κλαβέλ εδώ και λίγες μέρες, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς 2025-26.

Ο Πορτορικανός γκαρντ, που ήταν ο εκλεκτός του Ντράγκαν Σάκοτα, όπως σας είχε αναφέρει το Gazzetta, συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση της «Ένωσης» και θα την βοηθήσει για την υλοποίηση των στόχων της τη φετινή χρονιά.

Ο πρώην γκαρντ του Προμηθέα θα φτάσει στην Ελλάδα για χάρη της Ένωσης το μεσημέρι της Τετάρτης (15:15) προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο Πορτορικανός σκόρερ μίλησε σε Μέσα της πατρίδας του για την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στη Βασίλισσα.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων στον Θεό για αυτή την ευκαιρία. Είμαι ευγνώμων στον σύλλογο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Γνωρίζω την Ελλάδα αρκετά καλά όπως και το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για έναν τόσο ιστορικό σύλλογο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια είπε: «Το συμβόλαιο ήταν σε ισχύ, οπότε αν προέκυπτε μια ομάδα που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα μπορούσα να πάω εκεί. Μου άρεσε η Ρουμανία. Οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί. Μου φέρθηκαν καλά. Δεν μπορώ να παραπονεθώ. Αλλά η ευκαιρία με την ΑΕΚ προέκυψε και με μια τέτοια ομάδα δεν μπορούσα να αφήσω την ευκαιρία και να πω όχι.

Περίμενα τέτοια ευκαιρία. Ορισμένες ομάδες δεν ήταν απόλυτα πεπεισμένες ότι ήμουν 100% έτοιμος. Απλώς συνέβη. Έτσι είναι τα πράγματα και τώρα θα τα δώσω όλα για την ΑΕΚ και θα συνεχίσω να προσθέτω εμπειρίες στην επαγγελματική μου καριέρα»