Η ΑΕΚ όπως όλα δείχνουν θα κάνει δικό της τον Τζιάν Κλαβέλ, με την υπόθεση να φτάνει στην ολοκλήρωση της και την Ένωση έτσι να ενισχύει την περιφέρεια της.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να ενισχύεται σε όλες τις θέσεις, αφού μετά την απόκτηση του Μπράουν για τις θέσεις των forwards, όλα δείχνουν πως θα προσθέσει άλλο ένα πολύτιμο κομμάτι στην περιφέρεια της.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως κοιτάζει την αγορά με σκοπό να ενισχυθεί και στα guards, με τον Τζιάν Κλαβέλ να είναι ο εκλεκτός του Ντράγκαν Σάκοτα.

Η Βασίλισσα... κλείνει και αυτό το μέτωπο, αφού απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Πορτορικάνο combo guard. Η υπόθεση φτάνει σε αίσιο τέλος και η Ένωση προσθέτει στο οπλοστάσιο της έναν έμπειρο παίκτη που θα δώσει λύσεις στο "1" και το "2" και έχει περάσει και στο παρελθόν από Ελλάδα.

Ο Κλαβέλ το 2021 φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα με τον οποίο είχε 15.5 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 28.5 λεπτά σε 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στη Βάλτσεα. Σε τρεις αναμετρήσεις του ρουμανικού πρωταθλήματος είχε 11.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ, ενώ σε δύο παιχνίδια του FIBA Europe Cup σημείωσε 26.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.5 τελικές πάσες.