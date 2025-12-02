ΑΕΚ: Την Τετάρτη (03/12) ο Κλαβέλ στην Ελλάδα
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την άφιξη του Τζιαν Κλαβέλ στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτορικανός, θα φτάσει στη χώρα μας το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12), προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της «Ένωσης».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Αύριο (Τετάρτη, 03/12), στις 15:15, αναμένεται στο «Ελ. Βενιζέλος», ο Πορτορικανός διεθνής γκαρντ, Τζιαν Κλαβέλ.
Tomorrow (Wednesday, 03/12), at 15:15, the new Puerto Rican international guard, Gian Clavell, is expected to arrive at “El. Venizelos” Airport».
