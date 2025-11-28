Ο Τζιαν Κλαβέλ αποτελεί το νέο απόκτημα της ΑΕΚ για την περιφέρεια και στις πρώτες του δηλώσεις θυμήθηκε την ματσάρα που είχε κάνει απέναντι στη... νέα του ομάδα.

Ο Πορτορικανός γκαρντ θα ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα και θα αποτελέσει ένα ακόμα «βαρύ» επιθετικό όπλο στα χέρια του Σερβοέλληνα τεχνικού.

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ το Θεό, που μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ σ’ έναν τόσο ένδοξο σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω και την ΑΕΚ και τους ανθρώπους της γι’ αυτή την ευκαιρία. Έρχομαι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας και είμαι πολύ ευγνώμων, που θα είμαι πλέον μέλος της» είπε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ και συνέχισε:

«Ξέρω, ότι έρχομαι σε μία καλή και ισορροπημένη ομάδα. Γνωρίζω κάποιους από τους νέους συμπαίκτες μου. Τους έχω αντιμετωπίσει σ’ επίπεδο εθνικών ομάδων. Είμαι ενθουσιασμένος, που θα παίξω μαζί τους. Ξέρω, ότι περιμένουν από εμένα κυρίως το σκοράρισμα. Η ΑΕΚ έχει έναν εξαιρετικό παίκτη, τον Φρανκ (Μπάρτλεϊ). Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά τον έχω δει να παίζει. Είναι ικανότατος σκόρερ. Οπότε θα είναι ωραία, που θα είμαστε μαζί. Θα είναι δύσκολο για τους αντιπάλους μας να μάς μαρκάρουν. Ανυπομονώ να παίξω με τον Φρανκ. Όπως ανυπομονώ να παίξω και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου».

Ένα από τα ματς που θα θυμάται για πάντα στην καριέρα του ήταν και αυτό στις στις 4 Ιουνίου 2021 στο ΟΑΚΑ, καθώς όντας παίκτης του Προμηθέα είχε «φορτώσει» το καλάθι της ΑΕΚ με 45 πόντους! «Θυμάμαι έντονα εκείνο το ματς. Προφανώς, ήταν ένα από τα καλύτερα ματς στην καριέρα μου. Ήμουν στεναχωρημένος, ωστόσο, για την ήττα. Ατομικά ήταν από τα καλύτερά μου ματς. Πρέπει να είχα βάλει 45 πόντους. Εύχομαι να το ξανακάνω στην Ελλάδα, ειδικά τώρα, που θα φοράω τη φανέλα της ΑΕΚ», δήλωσε ο Κλαβέλ.

Όσο για το μήνυμα στους οπαδούς της ΑΕΚ; «Θέλω να τους υποσχεθώ, ότι θα παίζω σκληρά. Θα παίζω με πάθος, σε άμυνα και επίθεση, για να βοηθήσω την ομάδα μας ώστε να κατακτήσει όσο περισσότερες νίκες. Δεν θα ήθελα να πω πολλά λόγια. Υπόσχομαι, ωστόσο, ότι θα δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό».