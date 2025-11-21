Ηρακλής: Τραυματίστηκε ο Κέλι, στην αγορά για παίκτη
Ο Ηρακλής προετοιμάζεται για το ματς της Κυριακής κόντρα στο Μαρούσι, ωστόσο δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Ο φόργουορντ του Γηραιού, Ζάκιους Ντάρκο Κέλι στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε, κάτι που σημαίνει πως θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως όλα δείχνουν.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για βαριά θλάση, το οποίο προσθέτει έναν... πονοκέφαλο στα σχέδια του Ζόραν Λούκιτς. Αυτή η εξέλιξη έχει κάνει τους ανθρώπους της ομάδας της Θεσσαλονίκης ψάχνουν ήδη την αγορά για παίκτη με σκοπό να καλυφθεί το κενό.
Μέχρι τώρα ο Ηρακλής μετρά 2 νίκες και 4 ήττες στη Stoiximan GBL, ενώ την τελευταία αγωνιστική επικράτησε με 86-71 του Κολοσσού εντός έδρας και πήρε...ανάσα ενόψει της συνέχειας.
