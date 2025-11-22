Οι νέοι όροι που θέτει ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης ανατρέπουν τα συμφωνηθέντα του Σεπτεμβρίου και βάζουν σε αμφιβολία τη μεταβίβαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο (μπασκετικός) ΠΑΟΚ βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μια πλευρά, μια συμφωνία που είχε παρουσιαστεί ως η αρχή μιας νέας εποχής. Από την άλλη, μια επιστολή που δείχνει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Κι όλα αυτά έρχονται να διαμορφώσουν ένα θολό τοπίο, μια ημέρα μετά το «πράσινο φως» της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την εξαγορά των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, το σκηνικό μοιάζει να ανατρέπεται.

Βλέπετε, η διαδικασία που έμοιαζε προδιαγεγραμμένη, με τον δρόμο ανοιχτό και τις δύο πλευρές να κινούνται προς την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας που χαιρετίστηκε από τον κόσμο ως ιστορική, βρίσκεται πλέον μπροστά στον κίνδυνο να… καταρρεύσει, αν και υπάρχει η πεποίθηση πως στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική και θα ολοκληρωθεί η αλλαγή σελίδας στην «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που είχαν φτάσει να ονειρεύονται έναν σύλλογο με δύο οικονομικά πανίσχυρους επιχειρηματίες –τον Ιβάν Σαββίδη στο ποδόσφαιρο και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη στο μπάσκετ– βλέπουν τώρα το κλίμα να ανατρέπεται απότομα.

Η συμφωνία ΑΣ–ΠΑΕ για το μνημόνιο συναντίληψης της Νέας Τούμπας έδωσε την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή σταθερότητας. Την ίδια στιγμή, όμως,πρώτα η ανακοίνωση-ενημέρωση της ΚΑΕ το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) και κυρίως η σημερινή επιστολή της ALPHA SPORTS GROUP ήρθε να σπείρει ανησυχία και να αμφισβητήσει όσα είχαν συμφωνηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η επιστολή του ομίλου του κ. Μυστακίδη ουσιαστικά αναιρεί την προφορική συμφωνία εκείνης της περιόδου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πλευρά του επιχειρηματία δεν προτίθεται πλέον να προχωρήσει με τους όρους που είχαν τεθεί στο τραπέζι. Η προσπάθεια μετατόπισης του βάρους προς τη σημερινή διοίκηση και τον Θανάση Χατζόπουλο, δημιουργεί ένα νέο, πιο σύνθετο σκηνικό. Ιδίως από τη στιγμή που ο κ. Μυστακίδης γνώριζε εξαρχής το ύψος των οφειλών και το ποιους αφορούν.

Το ραντεβού αρχές Σεπτεμβρίου

Το κρίσιμο ραντεβού έγινε στο σπίτι του αντιπροέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Βασίλη Τρυλιράκη. Εκεί, παρουσία των εκπροσώπων Μυστακίδη, τέθηκαν οι όροι της συμφωνίας: τα χρέη που θα βεβαίωνε η «Deloitte» –εταιρία επιλογής της πλευράς Μυστακίδη– θα πληρώνονταν στο σύνολό τους, ώστε ο Έλληνας δισεκατομμυριούχος να αποκτήσει το 60,1% των μετοχών και να παραλάβει μια ΚΑΕ χωρίς οφειλές.

Η «Deloitte» ολοκλήρωσε τον έλεγχο και επιβεβαίωσε:

– 2.100.000 € από χρήματα που έχει βάλει ο Ιβάν Σαββίδης

– 1.200.000 € αξία μετοχών Χατζόπουλου – Γαλατσόπουλου – Βιολίδη

– 1.100.000 € από κεφάλαια που έχει εισφέρει ο Θανάσης Χατζόπουλος

– 500.000 € οφειλές προς το Δημόσιο

– μικρότερες οφειλές, παλαιότερες ρυθμίσεις και ποσά του άρθρου 99

Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων: περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιστολή που ανατρέπει το σκηνικό

Η ALPHA SPORTS GROUP στην επιστολή της προς την ΚΑΕ υποστηρίζει ότι:

– δεν μπορεί να πληρώσει άμεσα υποχρεώσεις για λογαριασμό της ΚΑΕ,

– ούτε να καταβάλει χρήματα σε «τρίτους, προσωπικούς λογαριασμούς»,

– και δεσμεύεται ότι θα πληρώσει «όλες τις νόμιμες οφειλές» μόνο όταν αναλάβει και τυπικά τη διοίκηση της εταιρίας.

Παράλληλα, τονίζει ότι έχει ήδη προϋπολογίσει επενδύσεις για αγωνιστική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων.

Μια συμφωνία σε τεντωμένο σχοινί

Με βάση αυτά, η ουσία είναι μία: η πλευρά Μυστακίδη εμφανίζεται έτοιμη να επαναδιαπραγματευτεί όσα είχαν συμφωνηθεί, ανοίγοντας μια συζήτηση που φέρνει απότομη ανατροπή στο κλίμα σιγουριάς των προηγούμενων εβδομάδων. Για πρώτη φορά καταγράφεται δημόσια από μέρους της μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κολλήσει η μεταβίβαση.