Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε δύο αναρτήσεις με στιγμιότυπα από το φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι.

Συνέχεια στις φιλικές νίκες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετώπισε το Περιστέρι. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 84-82, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μέτσοβο.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ανέβασε στα social media φωτογραφίες από αυτή την αναμέτρηση, στην οποία ξεχώρισε ο Χάτζινς με 19 πόντους, ενώ 16 είχε ο Ταϊρί.

Ανέβηκε και ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Αλεξάντερ και Μανθόπουλος, οι οποίοι καρφώνουν εμφατικά στο αντίπαλο καλάθι.