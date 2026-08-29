ΠΑΟΚ: Τα κλικ από τη φιλική νίκη επί του Περιστερίου και τα καρφώματα
Συνέχεια στις φιλικές νίκες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετώπισε το Περιστέρι. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 84-82, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μέτσοβο.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ανέβασε στα social media φωτογραφίες από αυτή την αναμέτρηση, στην οποία ξεχώρισε ο Χάτζινς με 19 πόντους, ενώ 16 είχε ο Ταϊρί.
Ανέβηκε και ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Αλεξάντερ και Μανθόπουλος, οι οποίοι καρφώνουν εμφατικά στο αντίπαλο καλάθι.
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