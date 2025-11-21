H KAE ΠΑΟΚ με ανακοίνωση του εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση της ΕΕΑ και ενημέρωσε πως απομένει η αποπληρωμή των χρεών για να ολοκληρωθεί η εξαγορά των μετοχών από τον Τέλη Μυστακίδη.

Την ικανοποίηση της εξέφρασε η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να χορηγήσει άδεια στην εταιρία του Τέλη Μυστακίδη για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ. Παράλληλα, ενημερώνει πως απομένει η αποπληρωμή των υφιστάμενων χρεών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγοράς των μετοχών.

Ουσιαστικά με αυτή την τοποθέτηση η ΚΑΕ σπεύδει να διευκρινίσει πως δεν υπάρχει ακόμη αποπληρωμή του χρέους που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγοράς των μετοχών..

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση της ΕΕΑ να χορηγήσει άδεια στην εταιρία ALPHA SPORTS GROUP ιδιοκτησίας του κ. Μυστακίδη, προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών της ΚΑΕ απομένει μόνο η συμφωνηθείσα από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων σήμερα χρεών, το ύψος των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον σχετικό οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ».