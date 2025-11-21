ΠΑΟΚ: Και επίσημα εποχή Μυστακίδη
Θετικές είναι εξελίξεις στο «στρατόπεδο» της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού συνεδρίαζε προκειμένου να τελειώσει το θέμα της μεταβίβασης της ΚΑΕ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Η 21η του Νοέμβρη του 2025 είναι μια ιστορική μέρα για τον Δικέφαλο του Βορρά, αφού δόθηκε η άδεια μετόχου στην εταιρεία του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ αλλάζει χέρια με την επικύρωση από την ΕΕΑ που ολοκλήρωσε τον έλεγχο. Πλέον στον Μυστακίδη μεταβιβάζεται το 60,81% των μετοχών. Αυτό το ποσοστό άνηκε στους Θανάση Χατζόπουλο (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλο (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%).
Η εποχή του Τέλη Μυστακίδη ξεκινά, λίγες ώρες μετά από άλλη μια σημαντική είδηση για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Xαρμόσυνα μαντάτα είχαμε και στο μέτωπο του ποδοσφαίρου για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο συνεργασίας, που του παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) από την ΠΑΕ, για τη Νέα Τούμπα.
Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΑ για τον ΠΑΟΚ
«3. Άδεια 69 και 69Α
ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004
ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (60,81%)
ΧΟΡΗΓΕΙ»
