Τσιακμάς: «Θέλουμε να ανέβουμε όσο υψηλότερα γίνεται στη βαθμολογία»

Ο Νίκος Τσιακμάς ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη του Ηρακλή επί του Κολοσσού (86-71), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και μίλησε στο Web Radio της ΕΟΚ, σχετικά με την πορεία της ομάδας του τη φετινή χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά και τη συνεργασία του με τον coach Λούκιτς.

Ο γκαρντ του Ηρακλή τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/2 βολές) και μάλιστα τους πέτυχε όλους στο πρώτο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη νίκη επί του Κολοσσού: «Σίγουρα είναι ευχάριστο συναίσθημα, ξυπνάς πιο ανάλαφρος. Πρέπει να το ξεχάσεις σύντομα, το πρωτάθλημα είναι μακρύ, υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και πρέπει να δουλέψεις για την επόμενη αγωνιστική. Ήταν μόλις η δεύτερη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να κάνουμε κι άλλες νίκες, να χτίσουμε σε αυτή την εμφάνιση και να κάνουμε ένα καλό σερί αποτελεσμάτων».

Για τον επόμενο αγώνα απέναντι στο Μαρούσι: «Γενικότερα δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, το επίπεδο έχει ανέβει. Ακόμη και ο Πανιώνιος που δεν έχει νικήσει ακόμη ξέρουμε την ιστορία του, κανένας δεν μπορεί να το ξεγράψει. Θεωρώ ότι θα βρει τον δρόμο του, έχει καλούς παίκτες. Επικεντρωνόμαστε μόνο στο Μαρούσι τώρα που είναι ο επόμενος αντίπαλος. Το Μαρούσι είναι πολύ καλή ομάδα και έχει έμπειρο ρόστερ. Δεν διαλέγουμε παιχνίδια, δεν κοιτάμε αντιπάλους. Πάντα στόχος μας είναι το κάτι καλύτερο, αυτό πρεσβεύει και ο Ηρακλής. Εκπροσωπούμε μία μεγάλη ομάδα, όπου παίζουμε στοχεύουμε τη νίκη και να δίνουμε το 100%».

Για την πορεία στην Ευρώπη: «Το πρωτάθλημα με την ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχουμε είναι δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Σίγουρα είναι και θέμα ψυχολογίας, μετά από ένα σημείο δεν θέλεις να βλέπεις ότι έχεις μόνο ήττες. Είναι σημαντική η νίκη για την ψυχολογία και να αποκτήσεις ρυθμό, να δεις σε τί σημείο βρίσκεσαι και πώς θα διορθώσεις τα λάθη σου».

Για τους 15 προσωπικούς πόντους στο πρώτο ημίχρονο: «Ένιωθα καλά χθες, έτυχε να μπουν τα σουτ που έβαλα. Θα μπορούσε να τα έβαζε κάποιος άλλος. Όπως είπα μετά τον αγώνα, όλα τα παιδιά μπορούν να προσφέρουν με πολλούς τρόπους. Ένιωσα καλά, με εμπιστεύτηκαν οι συμπαίκτες μου. Είχαμε ένα καλό μομέντουμ και βγήκαν οι φάσεις πάνω μου. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τότε πήραμε έναν ρυθμό που μας έφερε πιο κοντά στη νίκη που καταφέραμε στο τέλος. Όταν ευστοχείς στο πρώτο σουτ, παίρνεις ψυχολογία και μετά νιώθεις πιο ανάλαφρος. Παρόλα αυτά, είναι ομαδική προσπάθεια για να βρεθεί ένα ελεύθερο σουτ. Αυτό δουλεύουμε και στις προπονήσεις. Δεν είναι μόνο τύχη, αλλά και δουλειά, δεν θέλω να περιαυτολογώ όμως. Κάποιες μέρες μπαίνουν τα σουτ, κάποιες άλλες όχι. Ευτυχώς για εμάς μπήκαν χθες και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι».

Για τον Ελληνικό κορμό του Ηρακλή: «Γενικότερα, θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες στον Ηρακλή μπορούμε να προσφέρουμε, ξέρουμε την κατηγορία και ξέρουμε που έχουμε έρθει. Όσο περνάει ο καιρός νιώθουμε και καλύτερα. Μέχρι ενός σημείου, οι Έλληνες καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα το πρωτάθλημα. Μέχρι ενός σημείου καταλαβαίνουμε διαφορετικά το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι η πραγματικότητα αυτή. Όταν ζεις όλα αυτά τα χρόνια σε μία χώρα είναι πιο εύκολο να ξέρεις τί γίνεται από ένα παιδί που έρχεται από το εξωτερικό και να μπορέσει να αφομοιώσει ακριβώς τί γίνεται εδώ, πόσο σημαντικό είναι ένα παιχνίδι. Οι Έλληνες ξέρουμε τί γίνεται περισσότερο στον Ηρακλή. Θεωρώ ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και στα δύσκολα σημεία, είμαστε πάντα έτοιμοι για το τί θα μας ζητηθεί. Γίνονται πολλά πράγματα στο γήπεδο που δεν φαίνονται στη στατιστική και είναι άξια αναφοράς. Το κλίμα είναι πολύ καλό στα αποδυτήρια. Όταν έρχεται ένα παιδί από αλλού, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, θα μιλήσουμε μεταξύ μας και θα ανταλλάξουμε πληροφορίες. Αυτές οι σχέσεις είναι αμφίδρομες, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, με στόχο να βοηθήσουμε την ομάδα. Δεν έχουν σημασία οι προσωπικές αποδόσεις».

Για τις αλλαγές που έφερε ο Λούκιτς: «Σίγουρα και ο κόουτς Σιγάλας έχει μεγάλο μερίδιο, εκείνος έφτιαξε την ομάδα. Ο κόουτς Λούκιτς ήρθε την περίοδο που είχαμε ρεπό από το πρωτάθλημα, ήταν δύσκολη περίοδος για εμάς. Υπήρχαν τα παιχνίδια στην Ευρώπη που βοήθησαν. Μέρα με τη μέρα γίνεται κατανοητό το τί θέλει από εμάς. Σίγουρα θέλει στην άμυνα να είμαστε δυνατοί και να ξεκινάμε από εκεί. Στην επίθεση θέλει να κυκλοφορούμε γρήγορα τη μπάλα και να μετακινούμε την αντίπαλη άμυνα ώστε να βρούμε το καλύτερο σημείο για να τους “χτυπήσουμε”. Θέλει γρήγορο επιθετικό ρυθμό, αλλά να ξεκινάμε και να τελειώνουμε τα παιχνίδια από την άμυνα».

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος στον Ηρακλή: «Δεν κοιτάμε ποιος βρίσκεται από κάτω στη βαθμολογία μας. Όπως είπα, ο Πανιώνιος είναι καλή ομάδα και θα βρει τον δρόμο του. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε και να κοιτάμε τον εαυτό μας. Οι δύο νίκες δεν είναι κάτι ακόμη, θέλουμε να ανέβουμε όσο υψηλότερα γίνεται στη βαθμολογία. Κάθε αγωνιστική δουλεύουμε για αυτό, δεν κοιτάμε αντιπάλους. Έχουμε τα λάθη μας που θα τα διορθώσουμε».

Για την…αναβίωση της Θεσσαλονίκης: «Αρχικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο για το ελληνικό μπάσκετ. Το επίπεδο ανεβαίνει αυτομάτως και οι ομάδες βελτιώνονται. Μόνο θετικό είναι, όταν ανεβαίνει το επίπεδο, ανεβαίνει και ο ανταγωνισμός των παικτών. Πρέπει να δουλεύεις περισσότερο γιατί έχεις να ανταγωνιστείς γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις παίκτες υψηλού επιπέδου και πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς να σταθείς».