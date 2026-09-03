Οι διοικούντες του Ηρακλή συναντήθηκαν στο περιθώριο της ΔΕΘ με τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενόψει των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης, συναντήθηκαν μέλη της διοίκησης του Ηρακλή. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής, Παύλος Τσακίρης και τα μέλη της, Κωνσταντίνος Μωραΐτης και Βαγγέλης Τζάμος συναντήθηκαν την Πέμπτη (3/9) με τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνάντηση των δύο πλευρών έγινε σε καλό κλίμα, με τους Διοικούντες της ΚΑΕ να προχωρούν στη διάρκειά της, σε μια ενημέρωση προς τον κ. Κυρανάκη για τα θέματα της «κυανόλευκης» ομάδας μπάσκετ και να αναλύουν και τα μελλοντικά τους σχέδια για το τμήμα.

Ο Ηρακλής θέλει τη νέα χρονιά να κάνει ένα βήμα παραπάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα και προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός, ο οποίος αποσκοπεί στην θωράκιση της ομάδας, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις της.