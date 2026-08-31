Με κορυφαίους τους Μέλβιν και Χόρχλερ ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 σε φιλικό παιχνίδι καθώς οι «κίτρινοι» αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες.

Καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, οι δύο προπονητές επέλεξαν να μειώσουν τον χρόνο των περιόδων καθώς καθεμία κράτησε οκτώ λεπτά. Στη διάρκεια της αναμέτρησης ο Σαραντής Μαστρογιαννόπουλος αντιμετώπισε πρόβλημα στον δεξί καρπό και δεν συνέχισε στον αγώνα, περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Ο Άρης αγωνίστηκε με πολλές απουσίες καθώς στη διάθεση του Ηλία Καντζούρη δεν βρέθηκαν οι διεθνείς Τολιόπουλος, Αντετοκούνμπο, Χαραλαμπόπουλος, Μπιρτς, Ντιμιτρίγεβιτς όπως και οι τραυματίες Μοκόκα, Τανούλης. Οι «κίτρινοι» βασίστηκαν στο εξαιρετικό παιχνίδι των Ρόμπινσον Ερλ, Ματ Μόργκαν οι οποίοι ηγήθηκαν στο σκοράρισμα.

Στο παιχνίδι που έγινε στο Nick Galis Hall, ο Ηρακλής είχε την πρωτοπορία στο σκορ από την πρώτη περίοδο και η διαφορά έφτασε έως και στα επίπεδα των 13 πόντων (46-59) στο ρέλος της 3ης περιόδου. Ο Άρης βασίστηκε στους Ρόμπινσον Ερλ και Ματ Μόργκαν οι οποίοι σημείωσαν 15 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Τα οκτάλεπτα: 12-18, 26-37, 46-59, 62-72

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Λουλουδιάδης, Δέλλας

ΑΡΗΣ (Ηλίας Καντζούρης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον Ερλ 15 (1), Ραντάνοφ 2, Χατζηλάμπρου 3(1), Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Γιόβιτς 9 (1), Μόργκαν 19(2), Λιντέλ 8, Βράνκοβιτς 2.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Zoran Lukic): Λεκιού 6, Κουκ 1, Μέλβιν 18 (4), Στάιλς 8(1), Χόρχλερ 15 (2), Ντιαρά 6(1), Χάτσον 5, Σλαφτσάκης 6, Σίλας 2, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 1, Σταυρακόπουλος 2, Κομνιανίδης.