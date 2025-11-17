Παναθηναϊκός: Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν οι κλήσεις του Αταμάν για τα «παράθυρα» του Νοεμβρίου
Στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα βρίσκονται με την Εθνική Τουρκίας οι Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε στις κλήσεις τους δύο παίκτες του στον Παναθηναϊκό, για τις αναμετρήσεις με Βοσνίνα (27/11) και Ελβετία (30/11). Οι Τούρκοι πρώτα θα υποδεχτούν τους Βόσνιους και μετέπειτα θα ταξιδέψουν για να αντιμετωπίσουν τους Ελβετούς, με τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν να δίνουν το «παρών».
Και αυτό, διότι έχουν τη δυνατότητα, μιας και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο Telekom Center AThens στις 25 Νοεμβρίου. Κάτι που δίνει τη δυνατότητα στους Τούρκους διεθνείς να ταξιδέψουν και να βοηθήσουν την ομάδα τους.
Παρεμπιπτόντως, στους 16 που κάλεσε ο Εργκίν Αταμάν, υπάρχει και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Ο οποίος θυμίζουμε πως αγωνίζεται υπό το καθεστώς του νατουραλιζέ στην Τουρκία και αντικαθιστά τον Σέιν Λάρκιν, που έδωσε το παρών στο περασμένο EuroBasket.
Οι κλήσεις του Αταμάν για την Εθνική Τουρκίας
A Erkek Milli Takımımızın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu! 🇹🇷— TBF (@TBF) November 17, 2025
Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 27 Kasım Perşembe günü 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Bosna Hersek maçına çıkacak. Milliler, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00’da… pic.twitter.com/ENqdzJlyt5
