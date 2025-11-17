Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν θα δώσουν κανονικά το παρών στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου για την Εθνική Τουρκίας.

Στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα βρίσκονται με την Εθνική Τουρκίας οι Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε στις κλήσεις τους δύο παίκτες του στον Παναθηναϊκό, για τις αναμετρήσεις με Βοσνίνα (27/11) και Ελβετία (30/11). Οι Τούρκοι πρώτα θα υποδεχτούν τους Βόσνιους και μετέπειτα θα ταξιδέψουν για να αντιμετωπίσουν τους Ελβετούς, με τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν να δίνουν το «παρών».

Και αυτό, διότι έχουν τη δυνατότητα, μιας και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο Telekom Center AThens στις 25 Νοεμβρίου. Κάτι που δίνει τη δυνατότητα στους Τούρκους διεθνείς να ταξιδέψουν και να βοηθήσουν την ομάδα τους.

Παρεμπιπτόντως, στους 16 που κάλεσε ο Εργκίν Αταμάν, υπάρχει και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Ο οποίος θυμίζουμε πως αγωνίζεται υπό το καθεστώς του νατουραλιζέ στην Τουρκία και αντικαθιστά τον Σέιν Λάρκιν, που έδωσε το παρών στο περασμένο EuroBasket.

Οι κλήσεις του Αταμάν για την Εθνική Τουρκίας