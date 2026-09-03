Η ΚΑΕ Ηρακλής γνωστοποίησε πως από σήμερα (03/09) είναι στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Στη διάθεση των φιλάθλων του Γηραιού τα εισιτήρια για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας! Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε πως από σήμερα (03/09) ξεκίνησε η πώληση των εισιτηρίων για το ματς που θα διεξαχθεί την Κυριακή (06/09, 18:00), στο Ιβανώφειο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει ότι ξεκίνησε από σήμερα (03/09) η διάθεση των εισιτηρίων για τον φιλικό αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 18:00 στο Ιβανώφειο. Η αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Κύπρου θα είναι τα “αποκαλυπτήρια” της ομάδας μας μπροστά στον κόσμο της.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΘΥΡΕΣ

GREY-WHITE: 5€

BLUE: 10€

GOLD: 15€

BASELINE: 20€

PLATINUM: 20€

Στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας More στο εξής link:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-iraklis-eisitiria-agonon-2026-2027/

Επίσης, οι φίλοι της ομάδας μας θα μπορούν να τα προμηθεύονται και από τα γραφεία της ΚΑΕ Ηρακλής, καθημερινές από 10:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 16:00 μέχρι την έναρξη του αγώνα.

Αποκλειστικά από τo εκδοτήριο της ΚΑΕ:

• Courtside Seats

• Φίλαθλοι με αναπηρία άνω του 67% (έκπτωση 20%, απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού)

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών, χωρίς πρόσβαση σε smartphone θα εξυπηρετούνται για την ταυτοποίησή τους στο εκδοτήριο του Ιβανώφειου, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου».