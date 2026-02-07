Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης της ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι για τη Stoiximan GBL.

Μπορεί να ζορίστηκε, αλλά τελικά η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα και έφτασε τις 10 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ένωση υπέταξε το αξιόμαχο Μαρούσι, κάνοντας άλλη μια ανατροπή το τελευταίο διάστημα.

Απέναντι στην ομάδα του Παπαθεοδώρου βρέθηκε να χάνει με 8 πόντους στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, αλλά δεν πτοήθηκε και επέστρεψε για να πάρει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα με κορυφαίους Γκρέι, Μπάρτλεϊ και Νάναλι.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης