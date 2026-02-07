AEK - Μαρούσι: Τα highlights της 10ης σερί νίκης της Ένωσης (vid)
Μπορεί να ζορίστηκε, αλλά τελικά η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα και έφτασε τις 10 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ένωση υπέταξε το αξιόμαχο Μαρούσι, κάνοντας άλλη μια ανατροπή το τελευταίο διάστημα.
Απέναντι στην ομάδα του Παπαθεοδώρου βρέθηκε να χάνει με 8 πόντους στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, αλλά δεν πτοήθηκε και επέστρεψε για να πάρει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα με κορυφαίους Γκρέι, Μπάρτλεϊ και Νάναλι.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.