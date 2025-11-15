ΑΕΚ: Το «πάρτι» κόσμου-παικτών μετά το διπλό στο Μαρούσι (vid)
Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ανέβασε την απόδοση της στα τελευταία λεπτά και τελικά επικράτησε με 103-82, πηγαίνοντας στο 5-2. Για τους νικητές ο Μπάρτλεϊ είχε 28 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Σίλβα μέτρησε 25 με 9 ριμπάουντ και ο Γκρέι 25 με 5 ριμπάουντ. Φοβερή τριάδα.
Ο κόσμος της Ένωσης βρέθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά και δημιούργησε πολυ όμορφη ατμόσφαιρα (κάτι που έκαναν και οι φίλαθλοι του Αμαρουσίου). Μετά το τέλος του ματς οι παίκτες της Βασίλισσας πήγαν στο πέταλο που βρέθηκε ο κόσμος της ομάδας και αποθεώθηκαν. Οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν συνθήματα και έστησαν το δικό τους πάρτι μαζί με τους παίκτες.
Μάλιστα κατά τη διάρκεια του ματς και λίγο πριν το τέλος φώναξαν συνθήματα και για τον Σάκοτα, αποθεώνοντας τον όπως γίνεται και στη SUNEL Arena.
🦅👏 Οι φίλοι της Ένωσης που έδωσαν δυναμικό παρών στο κλειστό του Αγ. Θωμά, με τη λήξη της αναμέτρησης αποθέωσαν του παίκτες της ΑΕΚ, για τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι και τη μαγική της εμφάνιση!#aekbc pic.twitter.com/U2zWq9lFHV— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 15, 2025
