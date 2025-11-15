Σάκοτα για Μπράουν: «Είναι αθλητικός και θα βοηθήσει σε άμυνα και επίθεση»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην απόδοση της ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά κόντρα στο Μαρούσι, αλλά και στον Γκρεγκ Μπράουν.

Η διαβασμένη και εντυπωσιακή επιθετικά ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά και επικράτησε με 103-82, πατώντας γκάζι στα τελευταία λεπτά με κορυφαίος Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Γκρέι.

Μετά το τέλος του ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την πίεση που είχε η ομάδα μετά από δύο ήττες, αλλά και τη βοήθεια που θα δώσει ο Μπράουν, το νέο απόκτημα της Ένωσης.

«Στόχος ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είπαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο, ότι έπρεπε να ελέγξουμε τα τρίποντα. Στο τέλος ελέγχαμε το παιχνίδι. Γνωρίζαμε πως δεν είχαμε ματς μπροστά ματς(επόμενο στις 7/12 με Ολυμπιακό) και μπορούσαμε να δώσουμε λίγο παραπάνω συμμετοχή και σε άλλους. Μετά από δύο ήττες είχαμε πίεση να κερδίσουμε και ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θέλουμε να έχουμε επτά ξένους. Το Μαρούσι δεν παίζει Ευρώπη και έχει επτά ξένους. Πολλές ομάδες έχουν επτά ξένους. Χρειαζόμαστε και προπόνηση και πολλά πράγματα», ανέφερε αρχικά.+2

Για τον Μπράουν: «Πλέον έχουμε 7 ξένους, όπως όλες ομάδες είναι ένας παίχτης παραπάνω κάθε βοήθεια είναι καλή. Είναι αθλητικός και θα βοηθήσει σε άμυνα και επίθεση»