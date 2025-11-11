Ο Ζακ ΛεΝτέι θα χάσει τα δύο παιχνίδια της διπλής αγωνιστικής που ακολουθούν στην Euroleague κόντρα σε Βιλερμπάν (12/11 - 21:30) και Ολυμπιακό (14/11 - 21:30), καθώς ταλαιπωρείται από νέο πρόβλημα τραυματισμού.

Νέο πρόβλημα στις τάξεις της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς ο Ζακ ΛεΝτέι αναμένεται να χάσει τα ματς κόντρα σε Βιλερμπάν (12/11 - 21:30) και Ολυμπιακό (14/11- 21:30), λόγω νέου προβλήματος τραυματισμού.

Ο Αμερικανός ψηλός τραυματίστηκε στο ματς κόντρα στην Εφές (07/11), στην επιστροφή του στα πάρκέ, έπειτα από την προηγούμενη απουσία του, που του είχε κοστίσει πέντε αγωνιστικές.

Μέχρι στιγμής μετράει 15.8 πόντους με 3.5 ριμπάονυτ μ.ο σε 23.21 λεπτά συμμετοχής σε μόλις τέσσερα παιχνίδια της Euroleague.

