ΑΕΚ: Αίτημα για ενός λεπτού σιγή πριν τον ΠΑΟΚ εις μνήμην του δολοφονηθέντος οπαδού της
Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/11), όταν ένας 20χρονος οπαδός της ΑΕΚ έπεσε νεκρός ύστερα από επίθεση με μαχαίρι, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αξιοποιεί βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.
Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει πως υπέβαλε αίτημα στον ΕΣΑΕΚ για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 20χρονου νεαρού φίλου της.
Aναλυτικά
Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι υπέβαλε αίτημα προς τον ΕΣΑΚΕ για την τήρηση ενός λεπτού σιγής πριν από την αναμέτρηση με ΠΑΟΚ εις μνήμην του δολοφονηθέντος οπαδού μας, Μάριου Ρουμπή.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (09/11) και ώρα 13:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
