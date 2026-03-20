Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την Μπανταλόνα για να διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Final-Four όπου αν περάσει θα έχει και πάλι δύσκολο... δρόμο.

Με την Μπανταλόνα θα παίξει η ΑΕΚ στα play-offs του Basketball Champions League, έχοντας πλεονέκτημα έδρας, ενώ αν περάσει στο Final-Four θα έχει να αντιμετωπίσει μία εκ των Μάλαγα ή Άλμπα.

Η τύχη δεν ήταν με το μέρος της «Ένωσης» και θα κοντραριστεί με την ισπανική ομάδα με την πρόκριση στο Final-Four να κρίνεται στις δύο νίκες. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη «Sunel Arena» το διήμερο 31/03-01/04, ο δεύτερος στην Ισπανία 07/04-08/04 και αν χρειαστεί και τρίτος και πάλι στην Αθήνα στις 14/04-15/04.

Εφόσον το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα προκριθεί στις κορυφαίες τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης, εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου για να πάρει την πρόκρισή της στον τελικό.

