«Μάριε Ζεις»: Φίλοι του οπαδού της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στο σημείο της δολοφονίας του (vid)

Συγκινητικές στιγμές στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος οπαδός της ΑΕΚ, το βράδυ της Δευτέρας.

Στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ, συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ αρκετοί φίλοι του, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο.

Πάνω από 50 άτομα, μαζεύτηκαν στην Ληλαντίων όπου ο νεαρός δέχθηκε τα μοιραία χτυπήματα με μαχαίρι, άναψαν κεριά και άφησαν λουλούδια στην μνήμη του, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν πως πλέον δεν είναι μαζί τους.

Μάλιστα, σε έναν τοίχο της περιοχής, κάποιος είχε γράψει «Μάριε ζεις».

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή νέων επεισοδίων, καθώς η ατμόσφαιρα στην περιοχή, ακόμα και σήμερα το πρωί, παραμένει τεταμένη.

