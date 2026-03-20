Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την κλήρωση της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Μετά το 6/6 στη β' φάση των ομίλων του BCL και παρά το αβαντάζ της έδρας στα προημιτελικα, η ΑΕΚ θα κληθεί να σκαρφαλώσει ολόκληρο... βουνό μέχρι τη πρόκριση στο Final Four της Βαρκελώνης, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε σειρά best of three την οικοδέσποινα της τελικής φάσης, Μπανταλόνα.

Αν μη τι άλλο η κληρωτίδα δεν χαμογέλασε στην ΑΕΚ με τον Ντράγκαν Σάκοτα να λέει ότι «προφανώς, πέσαμε στην κλήρωση με την ομάδα, που δεν θα ήθελε κανένας… Για δύο λόγους: Και επειδή η Μπανταλόνα είναι πολύ καλή ομάδα, και επειδή στο γήπεδό της θα διεξαχθεί το F4 της διοργάνωσης».

Και να καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει για εμάς είναι εκείνες τις ώρες να είμαστε όλοι υγιείς. Είναι βασικό για εμάς να είναι η ομάδα μας πλήρης. Και θα το παλέψουμε. Και να πω και κάτι άλλο; Όλες οι επιτυχίες της ΑΕΚ έχουν έρθει μέσα από δυσκολίες. Είμαστε συνηθισμένοι… Είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα».