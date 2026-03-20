Με την Μπανταλόνα θα παίξει η ΑΕΚ στα play-offs του Basketball Champions League η οποία αποτελεί τη δυσκολότερη ομάδα που θα μπορούσε να βγάλει η κληρωτίδα.

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την Μπανταλόνα στα play-offs του Basketball Champions League με πλεονέκτημα έδρας. Η «Ένωση» θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Final -Four εφόσον κερδίσει δύο φορές την ισπανική ομάδα, η οποία αποτελεί από τα φαβορί της διοργάνωσης, με την εμπειρία του ρόστερ που διαθέτει.

Τι έχει κάνει η Μπανταλόνα στο BCL

Η Μπανταλόνα προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλό της, χάνοντας την πρωτιά από τη Μάλαγα αφού ηττήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι με 86-74. Στην πρώτη φάση της διοργάνωσης είχε αήττητο ρεκόρ με 6-0. Στη φάση των «16» έχασε και από τη Σαλόν με 85-77, προτού έρθει και η ήττα από τη Μάλαγα.

Το «βαθύ» ρόστερ που διαθέτει

Το ρόστερ της Μπανταλόνα είναι από το πιο έμπειρο που διαθέτει ομάδα στο BCL. Φυσικά πρωταγωνιστής είναι ο Ρίκι Ρούμπιο ο οποίος...οδηγεί την ομάδα του. Συγκεκριμένα μετράει μ.ο 13.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ. Ο υψηλός αριθμός ασίστ που μοιράζει ανά ματς, είναι δείγμα της υψηλής αντίληψης, αλλά και εμπειρίας που έχει αποκομίσει όλα τα χρόνια της καριέρας του και δίνει ποιοτικές λύσεις στην επίθεση του συλλόγου.

Τον Φεβρουάριο του 2026 η Μπανταλόνα, πραγματοποίησε μια σπουδαία κίνηση, αυτή του Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο πολύπειρος φόργουορντ ο οποίος αποτελούσε τον πιο ακριβό παίκτη στην ιστορία της Παρτίζαν, πήγε ως δανεικός στην ισπανική ομάδα. Πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε δύο παιχνίδια στο BCL και φυσικά ξεχώρισε. Έχει μ.ο 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ και θα προκαλέσει «πονοκέφαλο» στον Ντράγκαν Σάκοτα για τον τρόπο που θα τον αντιμετωπίσει η «Ένωση».

Ο προπονητής

Ο Ντάνιελ Μιρέτ βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Μπανταλόνα. Ο 40χρονος τεχνικός βρίσκεται από το 2018 στον σύλλογο, ενώ από τη σεζόν 2020-21 εκτελούσε χρέη βοηθού. Το 2023 πήρε τα... ηνία και έχει «χτίσει» το ρόστερ του, προκειμένου να φτάσει ως το Final-Four το οποίο θα φιλοξενήσει η πόλη που προπονεί.

Όπως και να'χει η ΑΕΚ έχει πολύ δύσκολο... δρόμο μπροστά της, αλλά όχι ακατόρθωτο και το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα, έχει αποδείξει φέτος πως μπορεί να κοντραριστεί με οποιαδήποτε αντίπαλο βρει απέναντί της.