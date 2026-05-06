Φλιώνης: «Από τον Αύγουστο είχαμε στόχο το τρόπαιο!»

Ο Δημήτρης Φλιώνης μίλησε για τα μαθήματα που πήρε από την περσινή σεζόν και τόνισε πως η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη φέτος.

Αποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Ο Δημήτρης Φλιώνης θα μπει στο Final Four για να βοηθήσει την ΑΕΚ να φτάσει στην 4η ευρωκούπα της ιστορίας της. Ο captain μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην πνευματική ετοιμότητα.

Για το οτι η ΑΕΚ δεν έπαιξε σε Final Four εκτός Αθήνας μέχρι σήμερα: «Δεν το σκέφτομαι αυτό΄. Αυτή τη σεζόν είμαστε πιο έμπειροι. Εξελίξαμε την ομαδα και ειμαστε πιο έτοιμοι να πάρουμε το τρόπαιο. Έχουμε και άλλη ευκαιρία φέτος. Έχει να κάνει με την πνευματική ετοιμότητα»

Για το τι έμαθε σε σχέση με την περσινή σεζόν: «Κάθε σεζόν κάτι μαθαίνεις. Το πιο σημαντικό είναι να κρατάς τη βάση και να χτίζεις. Να μην ξεκινάς κάθε καλοκαίρι από το 0. Δύσκολη σειρά με τη Μπανταλόνα και μας έδωσε ΄περισσότερη εμπειρία»

Για το τι κάνει πιο πεινασμενη την ΑΕΚ φέτος: «Από τον Αύγουστο είχαμε αυτόν τον στόχο, το όραμα. το πιστεύαμε από την αρχή της σεζόν και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος».