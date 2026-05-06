Ναβάρο: «Κανένα three-peat, σκεφτόμαστε μόνο τον ημιτελικό με την ΑΕΚ!»
Αποστολή στην Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Η Μάλαγα θα παραταχθεί στο Final Four του Basketball Champions League, που θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα το τριήμερο 7-9 Μαΐου, ως εν ενεργεία πρωταθλήτρια, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο που πανηγύρισε πέρσι στην SUNEL Arena και, παράλληλα, να φτάσει τις τρεις σερί κατακτήσεις στη διοργάνωση.
Από την πλευρά του, ο προπονητής της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο, εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον ημιτελικό με την ΑΕΚ (7/5, 22:00, LIVE από το Gazzetta) ότι το ζητούμενο είναι η διαχείριση των συναισθημάτων.
«Σε αυτές τις περιπτώσεις, το να συμμετέχεις σε Final Four είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Για τους περισσότερους παίκτες της Μάλαγα αυτή είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που παίζουν σε ένα Final Four του BCL. Μπορούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν στους συμπαίκτες τους τι σημαίνει αυτή η διαδικασία» ανέφερε χαρακτηριστικά o 50χρονος προπονητής.
Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται το ενδεχόμενο η Μάλαγα να γράψει ιστορία κάνοντας το three-peat και να επαναλάβει ό,τι πέτυχε στο Βελιγράδι το 2024 και στην Αθήνα το 2025, απάντησε: «Το πιο σημαντικό είναι να αλλάξουμε το "τσιπ", να μπούμε στη νοοτροπία του Final Four. Δεν σκεφτόμαστε το three-peat, το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας είναι ο ημιτελικός με την ΑΕΚ και όσα έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει ενθουσιασμός».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.