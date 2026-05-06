Ναβάρο: «Κανένα three-peat, σκεφτόμαστε μόνο τον ημιτελικό με την ΑΕΚ!»

Αποστολή στην Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η Μάλαγα θα παραταχθεί στο Final Four του Basketball Champions League, που θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα το τριήμερο 7-9 Μαΐου, ως εν ενεργεία πρωταθλήτρια, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο που πανηγύρισε πέρσι στην SUNEL Arena και, παράλληλα, να φτάσει τις τρεις σερί κατακτήσεις στη διοργάνωση.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο, εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον ημιτελικό με την ΑΕΚ (7/5, 22:00, LIVE από το Gazzetta) ότι το ζητούμενο είναι η διαχείριση των συναισθημάτων.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις, το να συμμετέχεις σε Final Four είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Για τους περισσότερους παίκτες της Μάλαγα αυτή είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που παίζουν σε ένα Final Four του BCL. Μπορούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν στους συμπαίκτες τους τι σημαίνει αυτή η διαδικασία» ανέφερε χαρακτηριστικά o 50χρονος προπονητής.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται το ενδεχόμενο η Μάλαγα να γράψει ιστορία κάνοντας το three-peat και να επαναλάβει ό,τι πέτυχε στο Βελιγράδι το 2024 και στην Αθήνα το 2025, απάντησε: «Το πιο σημαντικό είναι να αλλάξουμε το "τσιπ", να μπούμε στη νοοτροπία του Final Four. Δεν σκεφτόμαστε το three-peat, το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας είναι ο ημιτελικός με την ΑΕΚ και όσα έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει ενθουσιασμός».