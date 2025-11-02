Ο Νίκος Καρφής στέκεται στη διαφορετική αντιμετώπιση που είχε η ΑΕΚ και το Περιστέρι από τη διαιτησία, ενώ επισημαίνει τα θέματα που της χάλασαν το σερί.

Η ΑΕΚ πήγε στο Περιστέρι με την ψυχολογία στα ύψη, αφού προερχόταν από 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και από το 4-0 που είχε στη Stoiximan GBL. Αλλά το Περιστέρι είναι μια πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη από τον Ξανθόπουλο και δεν συγχωρεί τα λάθη.

Ο Σάκοτα και οι παίκτες ήξεραν την δυσκολία του ματς, όμως ορισμένες κακές αποφάσεις των παικτών της Βασίλισσας, μια πολύ περίεργη μέρα στην επίθεση της ομάδας και τα «δυο μέτρα και δύο σταθμά» των διαιτητών, έφεραν μια ήττα που θα πρέπει να διαβαστεί σωστά από την Ένωση.

Διαφορετικά κριτήρια στα δύο καλάθια

Αρχικά να αναφέρω πως η ΑΕΚ δεν έχασε μόνο εξαιτίας της διαιτησίας. Αλλά ορισμένα σφυρίγματα χάλασαν το μυαλό των παικτών της Ένωσης και του τεχνικού επιτελείου. Οι άνθρωποι της Ένωσης ήταν... σκασμένοι μετά το τέλος του ματς και όχι άδικα.

Ο Σάκοτα δεν έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ ο οργανισμός της ΑΕΚ έβραζε με τη διαιτησία. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα 20 λεπτά οι βολές ήταν 19-5 υπέρ του Περιστερίου και τα φάουλ 8-16.

Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως δεν υπήρχαν ίδια κριτήρια στις επαφές και στα όσα γινόντουσαν στις δύο ρακέτες. Σε κάποιες φάσεις παίχτηκε και μπασκετικό ξύλο, αλλά ο διαιτητής πρέπει να βάζει και τα όρια. Και να κρατά ίσες αποστάσεις. Να προστεθουν και οι τεχνικές ποινές που δέχθηκε η ΑΕΚ (μία από αυτές ο Σάκοτα).

Η αντιμετωπίση ήταν διαφορετική από την διαιτητική τριάδα, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει το ματς με 14 βολές και το Περιστέρι επιχείρησε 31. Χαώδης διαφορά.

Η ΑΕΚ δεν πρέπει να... κρύψει τα προβλήματα της

Πάντως η Ένωση δεν πρέπει να κρύψει τα προβλήματα κάτω από τα χαλάκι και να σταθεί μόνο στη διαιτησία. Οι ομάδες με σχέδιο ξέρουν να αντιδρούν σε τέτοιες καταστάσεις και μετά από ήττες. Και η ΑΕΚ το έδειξε μετά την ήττα απο τον Προμηθέα στο Super Cup, σε ένα ματς που φυσικά δεν έπαιξε κανένα ρόλο η διαιτησία και η ΑΕΚ έχασε δίκαια. Mετά από εκείνο το ματς, έκανε 7 σερί νίκες, παίζοντας μάλιστα εξαιρετική άμυνα στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αλλά ήρθε το Περιστέρι να την... προσγειώσει και να τονίσει κάποια θέματα που έχει. Η ΑΕΚ είχε 11 ασίστ κόντρα στο Περιστέρι και 17 λάθη. Κάκιστη αναλογία για μια ομάδα που δεν μας είχε συνηθίσει σε αντίστοιχα παραδείγματα. Η Ένωση έχασε το μυαλό της, δεν μοίρασε τη μπάλα όπως έπρεπε και βρήκε ελάχιστες συνεργασίες στο ματς.

Η Ένωση είναι ένα σύνολο που παίζει όμορφο μπάσκετ, παιχνίδι συνεργασιών, βγάζοντας ορισμένες εντυπωσιάκες φάσεις, αλλά κόντρα στο Περιστέρι έμεινε... μετεξεταστέα. Και δεν είδαμε την άμυνα που μας συνήθισε το τελευταίο διάστημα.

Και δεν θα πρέπει να επαναλάβει το κάκιστο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου έβαλε μόλις 12 πόντους και δέχθηκε 22, κάτι που έκανε τη διαφορά στο τέλος. Εκει φάνηκε πως ξέμεινε από ιδέες, τα νεύρα που υπήρχαν την επηρέασαν.

Δικαιούται και ένα κακό ματς ο Γκρέι, ο Αρμς σίγουρα όχι

Την ΑΕΚ την πλήγωσε και η κακή μέρα του Γκρέι στην επίθεση. Κατά τα άλλα, ο εξαιρετικός παίκτης και χαρακτήρας Ραϊκουάν κάνει φοβερή χρονιά και είναι ίσως ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης της Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο πως είναι το Νο.1 αυτή τη στιγμή στην κούρσα του MVP για το BCL.

Ο Γκρέι είναι ισορροπημένος παίκτης, ικανότατος και στις δύο μεριές του παρκέ, αλλά κόντρα στο Περιστέρι δεν του πήγε καλά το ματς. Είχε 3 πόντους με 1/4 σουτ και δεν έδωσε όσα ήθελε στην ομάδα του. Αλλά δικαιούται και μια κακή μέρα στη δουλειά.

Εκείνος που πρέπει να... συνέλθει και να ξυπνήσει είναι ο Αρμς. Έχουν παιχτεί εννιά επίσημα ματς και ο Αρμς προβληματίζει με τις εμφανίσεις του. Δεν έχει κάνει ούτε ένα μεγάλο ματς. Σε κάποια ματς έχει 1-2 ωραίες στιγμές αλλά μέχρι εκεί. Το βασικό τριάρι της Ένωσης θα πρέπει να προσφέρει πολλά περισσότερα. Δεν έχει την πολυτέλεια η ΑΕΚ να... κάψει τη θέση. Είναι νευραλγική για τη λειτουργία της. Δεν είναι συγκεντρωμένος και ποτέ δεν κάνει πάνω από 2-3 σερί καλά λεπτά σε ματς. Κάπου το... χάνει και ο Σάκοτα τον τραβά στον πάγκο.

Πρέπει να ηρεμήσει, να διαβάσει καλύτερα το παιχνίδι και να μην... τραβά από τα μαλλιά ορισμένες προσπάθειες που είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Κόντρα στο Περιστέρι είχε 2 πόντους, 5 ριμπάουντ, καμιά ασίστ και 3 λάθη. Στην ΑΕΚ περιμένουν πολλά περισσότερα.

Πέρυσι η ΑΕΚ είχε τον Μπράις που ένωνε τα... κομμάτια και ήταν κάτι σαν κόλλα για την ομάδα. Φέτος ο Αρμς είναι πολύ... πίσω. Αν και η σωματοδομή του είναι καλύτερη, όσα δείχνει στο παρκέ απογοητεύουν.

ΥΓ: Ο Βασίλης Ξανθόπουλος κάνει εξαιρετική δουλειά στο Περιστέρι και σίγουρα το να νικάς τον... δάσκαλο σου, Σάκοτα, έχει την γλύκα του. Άλλωστε οι δυο τους πανηγύρισαν παρέα Κύπελλο και BCL στην ΑΕΚ το 2018. Ίσως να μπορούσε να αποφύγει το timeout στο τέλος. Πάντως μιλάμε για ένα παιδί-διαμάντι και ένας άνθρωπος που έχει λαμπρό μέλλον στην προπονητική.

ΥΓ 1: Τις τεχνικές ποινές τις μοίρασαν πολύ εύκολα στην ΑΕΚ οι διαιτητές.