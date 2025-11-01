Σάκοτα: «Οι διαιτητές βοήθησαν να μοιάζουμε η χειρότερη ΑΕΚ φέτος»

O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από το Περιστέρι και εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 79-66 από το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έτσι έπεσε στο 4-1 στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν πήγε για δηλώσεις στην ΕΡΤ σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, με τους ανθρώπους της Ένωσης να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Σάλε μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου, έπαιξε καλά και δυνατά. Όμως στη συνέχεια θα σταθώ μόνο σε μια φάση που έχει γίνει προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από κάποιες διαμαρτυρίες που είχα εγώ και μου λέει (διαιτητής) δεν έχω δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος. Οι διαιτητές βοήθησαν να είμαστε η χειρότερη ΑΕΚ φέτος.

Μας βοήθησαν πάρα πολύ να φαινόμαστε χειρότεροι. Και αυτό αν το πιστεύει ένας διαιτητής προς τιμήν του. Αυτό είναι που εγώ έχω ακούσει και έχω πει. Θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα όχι», ανέφερε.